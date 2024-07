Dietro le linee nemiche Mosca chiama il Pentagono | la telefonata che sta gettando il mondo nel panico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) All'inizio del mese, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha ricevuto unata dal suo omologo russo Andrei Belousov. Oggetto della, un avvertimento da parte di Belousov su un'operazione segreta ucraina individuata dai russi. A scriverne è il New York Times, che cita tre funzionari statunitensi, definendola "una richiesta insolita". Daritenevano che l'operazione avesse il benestare degli americani. Belousov ha chiesto ad Austin se ilne fosse a conoscenza e del suo potenziale di inasprimento delle tensioni trae Washington, spiega il Nyt. I funzionari delsono stati sorpresi dalle accuse e non erano a conoscenza di alcun complotto di questo tipo, come scrive il quotidiano.