Ciclismo | Grace Brown domina la cronometro delle Olimpiadi Ottava Elisa Longo Borghini

(Di sabato 27 luglio 2024) Era la seconda favorita, ma è riuscita alla grande a far saltare il banco in una gara ricca di colpi di scena. Laal femminile disu strada alledi Parigi 2024 va all’australiana, che da poco aveva annunciato il ritiro dalle competizioni a fine stagione. Dopo la Liegi-Bastogne-Liegi arrivata in primavera, ecco il successo più bello della carriera per l’oceanica a 32 anni. Una gara praticamente perfetta quella diche hato lungo i 32,4 chilometri sotto la pioggia di Parigi dal primo all’ultimo intermedio. Tempo di 39.38,24 alla media oraria devastante di 49.045 km/h. Secondo posto per la britannica Anna Henderson, vice campionessa d’Europa in carica: gara eccellente per l’atleta della Visma Lease a Bike che alla vigilia era considerata outsider per il podio. 1’31” il distacco per un argento di lusso.