Ancora tensione No Tav a Chiomonte condanna trasversale

(Di sabato 27 luglio 2024) AGI - È stata una giornata di, dove i manifestanti No Tav sono tornati a manifestare contro l'alta velocità nella Valle di Susa. Il lancio di bombe carta a cui le forze dell'ordine hanno risposto con gli idranti e l'occupazione dell'autostrada del Frejus ha bloccato la circolazione tra Susa e Bardonecchia per diverse ore. "una volta tensioni e attacchi alle nostre forze dell'ordine da parte di sedicenti 'manifestanti' No Tav che usano la violenza nel nome di un finto ideologismo". È il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio a esprimere cosi' "tutta la mia vicinanza e solidarietà agli agenti feriti nel contrastare gli scontri".