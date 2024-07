Tumore scambiato per una tosse | la piccola Elena muore così a 11 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sabato 20 luglio è stato un giorno tragico per il quartiere Maddalene di Torino. LaAgiurgioai, una dolcissima bambina di appena 11, è venuta a mancare all’ospedale Regina Margherita durante una biopsia., affetta da unal polmone, è entrata in coma nel corso dell’esame e, nonostante gli sforzi del personale medico, non c’è stato nulla da fare. La sua storia è ancora più dolorosa se si considera cheera stata già visitata in precedenza dal medico di famiglia e presso l’ospedale di Chieri, a causa di unastrana che non la lasciava in pace. Tuttavia, il suo male è stato probabilmente diagnosticato con ritardo, rendendo la situazione ancora più complessa e drammatica.