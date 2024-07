Saluto romano e insulti razzisti il professore si difende | Sono comunista

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ha fatto molto rumore il caso di undi storia e filosofia di una scuola romana nel Tuscolano, esploso dopo le dichiarazioni di una sua ex studentessa, che si sarebbe macchiato di una serie di comportamenti censurabili come il, la simulazione di atti sessuali in classe e, omofobi e xenofobi verso alcuni ragazzi. Sull’edizione romana di Repubblicastate pubblicate alcune delle foto che sembrerebbero “inchiodare” il docente: in una scatta un selfie con i ragazzi che fanno il, mentre in un’altra foto simula un rapporto anale con uno studente. Lui però, sempre a Repubblica, ha voluto riferire la sua versione dei fatti provando a smontare le accuse contro di lui.