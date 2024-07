Salario minimo Rifondazione in Senato per sollecitare la proposta di legge

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 luglio 2024) Maurizio AcerboROMA – “Da 7 mesi è ferma inladidi iniziativa popolare per ilsottoscritta da 70.000 cittadine/i. Lunedì 29 luglio ci recheremo in delegazione come Partito dellaComunista alper consegnare una lettera a tutte/i componenti della decima commissione dove ladiè ferma per chiedere di avviare l’esame in tempi celeri. Terremo una conferenza stampa alle ore 11 davanti a Palazzo Madama, lato Corsia Agonale. E’ molto grave che i partiti presenti in parlamento tengano chiusa ladiin un cassetto invece di discuterla e di confrontarsi con i proponenti. Eppure l’Italia è il paese dei bassi salari e del lavoro povero con milioni di lavoratrici e lavoratori che ricevono retribuzioni che li collocano sotto la soglia di povertà.