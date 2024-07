Nina Zilli concorrente di Ballando con le Stelle 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dal 28 settembre, la pista da ballo del sabato sera di Rai1 accoglie una cantante.è pronta a mettersi in gioco nella diciannovesima edizione dicon le. E’ lei, infatti, la terzaufficiale del talent show condotto da Milly Carlucci, proprio come vi avevamo confermato nelle scorse settimane.con leNata a Piacenza il 2 febbraio 1980,non è certamente nuova al piccolo schermo. Dal 2015 al 2017 è stata tra i giudici di Italia’s Got Talent, mentre nel 2016 ha affiancato Massimo Ranieri nello show di Rai1 Sogno e son desto. Ha partecipato al Festival di Sanremo quattro volte e nel 2012 ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, dove si è piazzata al nono posto, con il brano L’amore è femmina (Out of Love).