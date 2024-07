Netanyahu | presto negoziatori a Roma

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 luglio 2024) 21.36 Il premier israeliano,incontrando Trump a Mar-a-Lago, ha detto che Israele invierà una squadra negoziale ai colloqui per il cessate il fuoco a"probabilmente all'inizio della settimana". In precedenza, il reporter Barak Ravid aveva riferito sul portale Walla citando fonti israeliane e Usa che il capo del Mossad David Barnea incontrerà domenica nella Capitale il direttore della Cia Burns, il premier del Qatar Abdel Rahman e il capo degli 007 egiziani Kamal per parlare degli ostaggi.