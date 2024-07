Nations League in vendita i biglietti per Italia-Belgio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Inizierà alle ore 12 di oggi in prelazione per i possessori della card Vivo Azzurro ladeiper, il primo match casalingo della Nazionale nella2024/25, in programma giovedì 10 ottobre (ore 20.45) allo Stadio Olimpico di Roma. Lunedì 29 luglio scatterà lalibera: i tagliandi potranno essere acquistati presso i puntiVivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. V Anche per la sfida con illa FIGC ha deciso di confermare ancora una volta la politica dei prezzi popolari (a partire da 14 euro), con diverse promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.