Musica e danza per il Palio della Corva

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il quartiereè in festa in questo fine settimana con appuntamenti di particolare richiamo. Domani c’è il tradizionale e sempre avvincente(26esima edizione) e, domenica, la prima edizione del premio intitolato a Bruno Rosettani intitolato al musicista e autore originario di Porto Sant’Elpidio che negli anni ‘50 – ’60 era un bigitaliana. Per ricordare questo personaggio illustre l’associazione quartiereha ideato il premio, chiamando per la direzione artistica, Michele Pecora coadiuvato da Davide De Luca (chitarrista elpidiense). Prevista un’anteprima con musicisti locali, da Lorenzo Girelli a Oliver X ad Leonardo Fontanot dopodiché, alle 21.30, saliranno sul palco i XGiove, i Jalisse, Mario Reyes e la Gipsy King Family e, ospite d’onore Fausto Leali.