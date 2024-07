Mobilità sostenibile Colonnine per le bici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Installate lungo la pista ciclabile del viale a mare treper la manutenzione delleclette. Per incentivare laciclistica, dopo gli ultimi servizi messi in campo Bike to Work e il Bike to School e i relativi incentivi per chi vi aderisce, il Comune ha installato tre dispositivi per il gonfiaggio delleclette disponibili gratuitamente alla collettività e agli ospiti della cittadina Le tre postazioni, in alluminio, dotate di un portacletta frontale e pompa di gonfiaggio manuale con attacco universale e pressione massima 8 bar sono state collocate vicino al posteggioclette del pontile sul lato Massa, nella piazzola della fermata bus sul viale Italico in prossimità dell’incrocio con via Padre Ignazio da Carrara e nella piazzola della fermata bus del viale della Repubblica in prossimità dell’incrocio con via Colombo.