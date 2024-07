Kamala Harris incontra Netanyahu | Non resterò in silenzio su Gaza è ora che la guerra finisca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 – “Noninsu, è il momento che la. Ed è il momento di chiudere un accordo”. Parole forti quelle usate dalla vicepresidente Usa,, candidata democratica alle presidenziali, durante l’incontro con il premier israeliano, Benjamin. “Resto impegnata a una soluzione a due stati”, ha aggiunto, dando un assaggio all’elettorato della sua futura politica estera, in caso di vittoria. E infatti, nel parlare della sua “preoccupazione” per i troppi morti nella Striscia, ha esortato gli americani a ricordare che il conflitto anon è una situazione o bianco o nero. “Non possiamo voltare lo sguardo di fronte a queste tragedie. Non possiamo permetterci di diventare insensibili alla sofferenza”, ha poi aggiunto. La svolta diUna presa di posizione che sembra essere netta e decisa.