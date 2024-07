Inter il colpo in attacco si farà! In aiuto un’altra giovane uscita – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il possibileper rinforzare l’dell’non è ancora del tutto svanito. La cessione di un altronerazzurro potrebbe aiutare nel raggiungere l’obiettivo.– L’continua ad essere attiva sul mercato, tra colpi già ufficializzati, trattative intavolate per altre uscite e intenzioni concrete per nuove entrate. Su quest’ultimo punto, infatti, la volontà della dirigenza nerazzurra è quella divenire non soltanto per un rinforzo in difesa. Con il puntorogativo su Marko Arnautovic, che oggiritorno ad Appiano Gentile dopo la fine delle vacanze estive, l’non lascia da parte la volontà di completare il pacchetto offensivo con una nuova operazione di mercato. Il piano dell’per arrivare al rinforzo in! PUZZLE – Il nome dell’attaccante prescelto e desiderato dall’in questi mesi è sempre stato quello di Albert Gudmundsson.