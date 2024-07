Il judoka Messaoud Dris verso il ritiro per non combattere contro israeliano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Pur di noncon l’avversario si ritirerà Ilalgerino, stando al quotidiano “Times Of Isreal” dovrebbe ritirarsi dal suo primo match dei Giochi olimpici. È stato infatti sorteggiato per affrontare al primo round, nei 73 kg,ildi Israele Tohar Butbul. L’algerino non riconoscerebbe infatti lo stato di Israele. Se ilvenisse confermato, l’atleta potrebbe essere bannato dalle competizioni future sia dal CIO che dalla Federazione Internazionale di Judo. Leggi anche: Parigi 2024, le prime medaglie in palio del 27 luglio Butbul, attualmente nono nel ranking mondiale, vinse il bronzo tre anni fa a Tokyo 2020 (poi nel 2021 causa pandemia). Un caso simile era accaduto un anno fa in occasione dei Mondiali di scherma di Milano 2023.