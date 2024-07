Gudmundsson con i soldi di Carboni? Anche altre uscite – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Albertè l’oggetto del desiderio in casa Inter e questo è chiarissimo da tempo. Valentinsta per essere ceduto, Longari da Sportitalia spiega però che servonocessioni.– La situazione in attacco dell’Inter non è particolarmente difficile da risolvere. Manca uno dalle caratteristiche di Alexis Sz, uno in grado di creare superiorità numerica e di saltare l’uomo (Albert). Per far sì che venga chiuso un acquisto c’è però bisogno di. Gianluigi Longari spiega cosa serve: «Per il reparto avanzato, l’unica possibilità di interventi è legata alla duplice partenza di Correa ed Arnautovic. Senza l’alleggerimento del monte ingaggi conseguente a queste due, è difficile che venga data la luce verde per l’inserimento di un nuovo innesto in grado di variegare le soluzioni a disposizione di Inzaghi».