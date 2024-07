Fatture oggettivamente inesistenti sequestro preventivo a carico di un’azienda di noleggio ponteggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Varese – Conti correnti bancari e postali, due suv e un immobile di 100 metri quadrati sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Varese, eseguendo un provvedimento diemesso dal gip di Busto Arsizio per un debito erariale di circa 420mila euro, adi un'impresa edile di Castellanza che opera nel settore deldi. Il responsabile della società, nonché i rappresentanti di 23 imprese “cartiere” sono stati denunciati alla Procura per emissione e annotazione diper operazioni. La Finanza ha avviato controlli fiscali riscontrando come l'azienda in questione si sarebbe avvalsa diche gli investigatori considerano “”, per compensare i ricavi sostenuti,emesse da una sorta di network di imprese “cartiere”.