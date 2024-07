Ex fornace Branella firmata la convenzione per la riqualificazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)ieri mattina laper la, dell’ex: "E’ un passo importante atteso da oltre trent’anni che ci permette di restituire alla città uno spazio fondamentale per la crescita e lo sviluppo". Lo sostiene il sindaco Valerio Vesprini, dopo la stipula tra il dirigente comunale Stefano Postacchini e Luciano Gabrielli in rappresentanza del privato: "Fin dal nostro insediamento – prosegue ilsindaco – ci siamo impegnati per realizzare questo piccolo miracolo per la comunità. La storia dell’exè ben nota e oggi segna un punto di svolta formale. Grazie alla variazione al Piano regolatore, non solo è stato possibile bonificare l’area dell’amianto ma anche avviare il suo rilancio. Meno appartamenti e più verde, la cui cura sarà onere del privato che potrà costruire nuovi locali commerciali".