Energia tra un anno bollette luce e gas più semplici e chiare

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (askanews) – Dal primo luglio 2025 debutterà la nuova Bollettae gas degli italiani, con un frontespizio uguale per tutti con le principali informazioni generali, uno “Scontrino dell’”, per capire a colpo d’occhio consumi e prezzi, e un Box offerta che ricorda le condizioni sottoscritte per verificarne l’applicazione. Lo annuncia Arera, che dopo un lungo processo di consultazione con imprese, consumatori e stakeholder e sottoposta all’Analisi dell’impatto della regolazione (AIR), ha approvato una delibetra che introduce una revisione organica delle informazioni indicate nella bolletta e della loro organizzazione, estendendola poi alla totalità dei clienti finali connessi in Bassa Tensione (domestici, condomini, piccole e medie imprese e BT altri usi come box, cantine e magazzini).