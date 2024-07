È a titolo temporaneo la cessione di Riccardo Vesprini 18enne cresciuto nel vivaio spallino alla Reggina Ufficiali anche le uscite di Carraro e Orfei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dopo l’ingaggio di Igor Radrezza, primo acquisto in assoluto della Spal 2024-25, ieri è stato il giorno dell’zzazione di una serie di operazioni in uscita di fatto già definite da qualche giorno. In maniera particolare si attendeva il passaggio di Marcoal Vicenza, che ieri ha annunciato di aver messo sotto contratto il centrocampista per le prossime due stagioni. Un’operazione adefinitivo fortemente voluta da Stefano Vecchi che non vede l’ora di tornare a lavorare col suo pupillo: "Ha attraversato un paio di stagioni non fortunate, ma penso abbia qualità – spiega a Trivenetogoal l’ex allenatore della Spal –. Non è Ronaldo, però ha caratteristiche fisiche di struttura importanti abbinate a qualità. È un mediano che sta davantidifesa e diventa complementare con tutti gli altri, oltre a essere un ragazzo eccezionale: mi piacerebbe rilanciarlo".