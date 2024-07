Dirty Pop | la truffa delle boyband recensione | l' arte della truffa è un brano incomprensibile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024) LadiPop: la, docu-serie in tre episodi disponibile su Netflix dove la storia del manager dicome BSB e *Nsync, Lou Pearlman, si tramuta in indagine (im)perfetta sull'. C'è una presa di coscienza sempre più incalzante sui social che vuole la generazione nata a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta come la detentrice di una musica del tutto unica. Un universo che il documentarioPop: ladisponibile su Netflix indaga, recupera, inserendosi tra i tratteggi di una personalità come quella di Lou Pearlman, manager e fautore primordiale di band come i Backstreet Boys, o gli *Nsync. Che fosse di qualità o meno, quella degli anni Novanta è stata un'ondata musicale irripetibile, dove il pop incontrava nuove icone da idolatrare e nuovi divi verso