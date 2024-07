Di Lorenzo in conferenza | Non sono rimasto solo per Conte! Dispiaciuto per i fischi non mi sento vecchio!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) 16.05 – Buon pomeriggio amici di SpazioNapoli! Benvenuti alla diretta testuale dellastampa di Giovanni Diche tra poco parlerà dal ritiro di Castel di Sangro. Segui le sue parole insieme alla nostra diretta testuale! 16.15 Comincia la, insieme a Dic’è anche il direttore sportivo Giovanni Manna. Parla il capitano: “nto di poter parlare, non era per coraggio ma perché avevo vincoli, non potevo farlo prima. Cistati momenti di nervosismo dopo una brutta annata ma quello che mi interessa in questo momento è che a bocce ferme la mia volontà è stata quella di voler restare a Napoli e lo faccio con grande voglia ed entusiasmo”. Si è visto un bel rapporto con i compagni. “Non ho mai avuto problemi con i compagni di squadra.stati giorni faticosi perché il mister fa lavorare tanto.