Cose terribili Choc su Martina di Temptation Island dopo l’ultima puntata | la famiglia è sconvolta

(Di venerdì 26 luglio 2024) Giovedì 25 luglio è andata in ondadie il falò die Raul è stato uno dei più commentati sui social. Ma andiamo con ordine. Prima di essere chiamati in spiaggia, Raul ha avuto modo di vedere nuovi video della fidanzata, in crisi per essersi infatuata del tentatore Carlo. Davanti al fuoco, la giovane si è dettaper aver stravolto i suoi sentimenti ammettendo a Raul di non amarlo più. “Quando penso a Carlo, non vorrei parlare della mia situazione, non mi va. Non avrei mai immaginato una situazione del genere, ero sicura di me” ha confessato. Carlo,aver ascoltato la sua confessione, ha commentato: “Io vedo che tu pensi a qualcos’altro, non alla tua relazione.sa chi è, sa ciò che vuole, e io sono felice”, le parole di, che ha ammesso di essere molto attratta dal tentatore.