Bettiol le Olimpiadi per sognare Castelfiorentino freme per la gara

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Firenze), 26 luglio 2024 – La classica sfilata delle nazioni con la tradizionale accensione del braciere durante la cerimonia di apertura odierna lungo la Senna aprirà ufficialmente l’Olimpiade di Parigi 2024, 33esima edizione dei giochi a cinque cerchi, sebbene già da un paio di giorni abbiano preso il via alcune discipline come calcio maschile e femminile, rugby a sette e tiro con l’arco. Alle nostre latitudini, però, l’attesa è tutta per il debutto di sabato di Alberto. Il ciclista di, capitano della squadra azzurra delle due ruote e campione italiano in carica ma reduce da un ritiro al Tour de France nel corso della 14esima tappa, sarà infatti ai nastri di partenza insieme a Filippo Ganna della cronometro individuale maschile con start previsto per le 16.32.