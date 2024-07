Balli concerti e dibattiti Si celebra l’estate con gli eventi in piazza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un cartellone di appuntamenti musicali e culturali – a cura del Consorzio Costa Smerarda, animerà fino al 13 settembre – Porto Cervo, la spiaggia di Capriccioli, e la piazzetta di Porto Cervo Marina. Stasera, nell’ambito della manifestazione Climat Art, si terrà nel cuore di Porto Cervo un talk show dedicato alla sostenibilità e alla difesa degli oceani, mentre domenica al centro congressi il concerto della soprano Isidora Moles. L’evento clou della kermesse è in programma domenica 11 agosto, quando il campo sportivo di Abbiadori ospiterà Radio 105 In the City, con la band The Kolors. Il concerto sarà seguito da dj-set e musica live firmati Radio 105, con Cioffi e Bernie. Mercoledì 31 luglio, nella piazzetta di Porto Cervo, sarà la volta di Noemi (nella foto), mentre il 27 agosto sullo stesso palco si esibiranno i Nomadi.