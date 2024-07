Atp Kitzbuhel 2024 Berrettini in finale | Ho perso mia nonna pochi giorni fa le dedico la vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Penso di aver giocato bene. Ho iniziato bene ma anche lui, ho dovuto sistemare qualcosa al servizio, nel primo set non è andato perfettamente. Poi ho servito bene, sono stato aggressivo. Sapevo che era una partita molto dura, era una semi. Sono contento, cercherò di essere pronto per domani”. Lo ha detto Matteodopo lacontro Hanfmann in semial torneo Atp di, successo che sancisce la sua secondain: “Grazie a tutti, ogni giorno mi sembra di avere più energia grazie a voi. Questo aiuta, specie quando perdi un punto l’energia è sempre importante. Holafa, volevo vincere questo match ed è dedicato a lei”. Atpin: “Homiafa, lela” SportFace.