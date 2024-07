Supplenze 2024 scelta max 150 preferenze Oggi la piattaforma | si parte forse domani 26 luglio ma le GPS non sono state pubblicate

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 25 luglio 2024)max 150: devono effettuarla gli aspiranti inseriti nelle GaE e nelle GPS valide per il biennio/26. Ma le GPS, nonostante il Ministero avesse fornito come data il 24 - 26come termine ultimo per la pubblicazione, non risultano ancora diffuse. E quindi, se la domanda dovesse essere avviata26e tenuta aperta per pochi giorni (il Ministero propone addirittura il 5 agosto), si avrà una domanda alla cieca: senza disponibilità di posti (e ci siamo abituati) e quest'anno senza neanche conoscere la propria posizione. Una domanda per "equilibristi", chiamiamola così. L'articolomax 150la: si26ma le GPS non