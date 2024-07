Silvestri per la porta del Monza In arrivo il doppio colpo Sensi-Maldini

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 luglio 2024) I brianzoli necessitavano di un sostituto di Di Gregorio, passato alla Juventus, e lo hanno individuato in Marco, reduce da un’annata in chiaroscuro all’Udinese. Ma le buone notizie non si finiscono quì per il club lombardo, vicino a rire a casa due ex come Stefanoe DanielAL, E’ FATTA, ci siamo. L’ad Adriano Galliani ha deciso di puntare sul 33enne portiere che era in cerca di una sistemazione dopo aver perso il posto da titolare nell’ultima stagione trascorsa ad Udine. La trattativa si chiuderà con un indennizzo a favore dei friulani di circa 1,5 milioni di euro, visto che il giocatore è ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2025.TORNANO A CASA Contemporaneamente si sta lavorando al ritorno di due elementi ritenuti fondamentali per rinforzare la rosa di mister Nesta.