San Paolo d’Argon frontale tra una macchina e un camion | ferita una 69enne

(Di giovedì 25 luglio 2024) San. Incidente stradale a San. Ilè avvenuto alle 14.40 di oggi, giovedì 25 luglio e ha coinvolto unae unlungo la strada statale 42., anche se in maniera non grave, una donna di 69 anni che è stata immediatamente soccorsa dopo l’impatto, violento, tra la sua automobile e il mezzo pesante, e affidata alle cure dell’ospedale Papa Giovanni. Sul posto, insieme ai carabinieri di Bergamo, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e l’auto veloce della Centrale di Bergamo. I vigili del fuoco hanno estratto la conducente dell’autovettura, messo in sicurezza i mezzi e bonificato l’area compromessa.