ParigiMattarella | Avete affetto Italia

(Di giovedì 25 luglio 2024) 14.45 "intorno a voi l'di tutta l'. Unsincero che non dovete interpretare come una pressione. Sono convinto che gareggerete con grande impegno. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute". Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella saluta gli atleti azzurri al Villaggio Olimpico. Dopo aver cantato l'Inno di Mameli, il Capo dello Stato ha ricevuto in regalo una felpa dell'Team personalizzata con il nome, dai portabandiera Tamberi (che ha ospitato sull'aereo presidenziale) e Arianna Errigo.