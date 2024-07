Parigi 2024 Tamberi condivide il volo con Mattarella | Questa avventura non poteva iniziare meglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tutto è pronto per i Giochi die in centinaia, da tutto il globo, stanno raggiungendo la capitale francese in vista della cerimonia di apertura, in programma domani. Sbarca in Francia anche Gianmarco, oro a Tokyo 2020. Ildell’altista non è però stato comune: l’atleta ha condiviso il viaggio con il Presidente della Repubblica Sergio. “Posso dirlo?” scrive l’azzurro sul proprio profilo Instagram, “Ilpiù emozionante della mia vita. Direi che nonolimpica, grazie per il “passaggio” Presidente”. Il testo si trova sotto una serie di fotografie che immortalano i due insieme verso