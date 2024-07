Parigi 2024 Argentina fa reclamo alla Fifa dopo gara con Marocco | Grave incidente

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) – La Federcalcioha presentato un, organo direttivo del calcio,un inizio turbolento alle Olimpiadi didelnellapersa con ile interrotta per circa due ore. La federazione ha invitato laad intervenire sul “”. “Quello che è successo in campo è stato uno scandalo”, ha detto il tecnico dell’Javier Mascherano. Ilha vinto lo scontro del Gruppo B per 2-1, ma l’ha segnato il pareggio al 16° minuto di recupero. Ciò ha provocato il lancio di oggetti, con alcuni tifosi che hanno fatto irruzione in campo e i giocatori sono stati portati via per la loro sicurezza. Ai tifosi è stato quindi chiesto di lasciare lo stadio con un messaggio proiettato sugli schermi che diceva: “La tua sessione è stata sospesa, per favore lascia lo stadio”.