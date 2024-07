Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2024)e lehanno una lunga storia d'amore. Più o meno iniziata 90 anni fa, quando nel 1932 a Los Angelesè diventato il primo brandero a essere selezionato per il ruolo di cronometrista ufficiale. E da allora fino a Tokyo 2020 ha partecipato alla maggior parte delleestive e, da Garmish 1936 fino a Pechino 2022 a quelle invernali, in tutto si contano 31 presenze della maison come official timekeeper su 54. In vista di Parigi 2024 - che si preannuncia come una delle edizioni dellepiù attese dal 776 a.C. - perònon si è limitato al suo ruolo di partner ufficiale.