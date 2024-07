Milly Carlucci ufficializza i primi due concorrenti di Ballando con le Stelle

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Fai un video simpatico in cui annunci che farai parte del cast dicon le“. Deve essere questa, più o meno, la direttiva che dàai prossimidicon le, dato che ormai, da un paio di edizioni a questa parte, la prassi è più o meno la stessa. Idue che hanno risposto all’appello direalizzando due video “simpatici” sono stati l’ex velina Federica Nargi e l’attore Francesco Paolantoni. La prima in piscina scimmiottando la voce che dà i voti acon le, il secondo– a suo modo – Shake It Off di Taylor Swift. E se di Paolantoni lo sapevamo già grazie a uno spoiler di Carlo Conti, il nome della Nargi è inedito.