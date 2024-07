Marino Sindaco Caserta | Starbucks? Reazione scomposta da parte di un parlamentare della Lega

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 25 luglio 2024). “Leggo con sorpresa di unadadi un, che addirittura contesta a me e all’Amministrazione Comunale di non ribellarci rispetto a una promozione gratuitacittà dimessa in atto da un’importante multinazionale quale. Secondo lui, la comunitàna dovrebbe sollevarsi perché nel punto vendita situato nella stazione centrale di Napoli, città che in Europa registra tra i maggiori tassi di crescita in termini di presenze turistiche, su una tazza viene riportata la scritta “”, con accanto il disegnoReggia. Un’occasione di promozione a costo zero, una possibilità di raggiungere un numero enorme di turisti, in granstranieri, incuriositi da questo oggetto. E noi dovremmo anche arrabbiarci e citareper danni: lo trovo incomprensibile.