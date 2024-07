Lino rifiuta Maika dopo Temptation Island? Il racconto surreale che non convince

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Questa sera si concluderà definitivamente l’edizione di quest’anno dima, prima di scoprire quale sarà l’epilogo delle altre coppie ancora in gioco, i telespettatori sono curiosi di sapere cosa sia successo tra le due coppie che nella puntata di ieri hanno avuto i falò di confronto. Specie per quanto riguardae Alessia sono emersi dei retroscena inaspettati. La versione diun mesela fine diSu Witty Tv sono state pubblicate le interviste di, Alessia, Luca e Gaia i quali hanno raccontato cosa sia accaduto tra loro a distanza di un mese. Ebbene, iniziamo col dire che tutte e due le coppie sono scoppiate. Specie per quanto riguarda la prima, però, sono emerse delle rivelazioni inaspettate.