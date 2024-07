John Travolta a Sanremo | multa salata alla Rai per pubblicità occulta

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’esibizione dial Festival di2024 costaRai una. Per la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazione si è trattato di un ”episodio gravissimo” die per questo ha approvato una sanzione di euro 206.580,00, pari a venti volte il minimo edittale,Rai per ”la violazione delle disposizioni relativecorretta segnalazione dei messaggi pubblicitari”. Inoltre l’Autorità, sempre in merito al Festival di, chiede anche al servizio pubblico una ”revisione del Capitolato tecnico della piattaforma del Televoto, con riferimentocapacità di elaborazione di più elevati flussi di voti mediante SMS, in modo da prevenire futuri analoghi disservizi, comunicando all’Autorità le azioni intraprese”.