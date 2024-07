Incidente nel Sud Pontino | scontro fra quattro auto due feriti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 25 luglio 2024) Latina, 25 luglio 2024 – Questa mattina poco dopo le ore8,vetture sono rimaste coinvolte in unstradale in via Francesco Baracca, nel comune di Santi Cosma e Damiano. Due le persone rimaste ferite nello, le cui casue sono ora al vaglio delle Forze dell'ordine. I Vigili del fuoco intervenuti hanno collaborato col personale sanitario nel soccorso aie hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l'area dell'. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale per quanto di competenza.