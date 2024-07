In Spagna lo sport fa parlare di politica e viceversa anche alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 25 luglio 2024) Può essere –questa – l’estate della. L’anno scorso, ad agosto arrivò il titolo mondiale nel calcio femminile; quest’anno, le Furie Rosse hanno appena conquistato il titolo europeo maschile, ed entrambe le selezioni saranno in corsa per la medaglia d’oro a Parigi 2024 (se la squadra maschile, ovviamente, sarà quella Under-23). Ma non si tratta solo del calcio: il paese iberico si presenta in Francia con ben trecentottantadue atleti e atlete, risultando il settimo paese più rappresentato (più di Italia e Regno Unito). Si tratta inoltre della spedizione spagnola più numerosa dai tempi dei Giochi di Barcellona del 1992.