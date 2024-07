Il Napoli di Conte Lukaku Osimhen e non solo | parla Malfitano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto Mimmo. Di seguito le dichiarazione dell’ex giornalista della Gazzetta dello Sport. “vuole arrivare alla Coppa Italia con l’organico già al completo, specialmente nella parte più importante, ovvero l’attacco dove bisognerà capire chi sarà la punta”. Su“Ho l’impressione che ci sarà una accelerata per definire il futuro diper poi andare dritti su. I giochi sembrano abbastanza chiari, ciò che non è chiaro è quanto De Laurentiis è disposto ad accettare. Bisognerà trovare un compromesso”. Alservirebbe un centrocampista di qualità “Mi aspetto un centrocampista dal mercato, batto molto sul fatto che ilha bisogno di qualità.