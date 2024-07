I comitati bocciano il piano Parcaroli | Così l’acqua finirà in mani private

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) "C’era un enorme elefante nella stanza, ma tutti hanno fatto finta di non vederlo".Massimo Rossi, referente del Coordinamento marchigiano dei movimenti perbene comune, sintetizza l’esito dell’iniziativa promossa da Massimiliano Fraticelli (Azione) in relazione alla "pericolosa situazione del servizio idrico maceratese". Rossi evidenzia come i numerosi politici locali confluiti nella sede della Provincia abbiano mostrato un apparente interesse per il problema, visto che hanno ignorato il vero nodo da sciogliere.