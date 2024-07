FOTO – L’Inter fa tendenza | Travis Scott sfoggia la maglia vintage!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) La moda Inter arriva anche in America. Il famoso rapper statunitense, dopo la sua visita a Milano in occasione del concerto, indossa i colori nerazzurri. MAGLIE – La visita a Milano di, in occasione del mega galattico concerto svoltosi lo scorso martedì all’Ippodromo SNAI La Maura, ha avvicinato il noto rapper statunitense ai colori del. Nei giorni scorsi, infatti, il cantante, insieme al discografico Chase B, si è approcciato al mondo interista, ricevendo anche un regalo a tinte nerazzurre. In occasione della visita al, infatti, Yann Bisseck ha autografato e donato la nuova2024/2025, appena ufficializzata, proprio a. Non dovrebbero stupire, dunque, gli scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram con indosso lanerazzurra.