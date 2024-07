Festa di CasaPound il prefetto intervenga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Grosseto, 25 luglio 2024 - "Sarebbe un errore permettere lo svolgimento, per la quinta volta, dellanazionale dia Grosseto come annunciato dalla stessa organizzazione neofascista. Per questa ragione, come parlamentari del Pd eletti in Toscana, abbiamo scritto aldi Grosseto perché eserciti le sue prerogative e vieti la manizione". E’ quanto chiedono i deputati e senatori dem eletti in Toscana Emiliano Fossi, Laura Boldrini, Simona Bonafè, Christian Di Sanzo, Silvio Franceschelli, Marco Furfaro, Federico Gianassi, Dario Parrini, Arturo Scotto, Marco Simiani, Ylenia Zambito. "La Toscana e Grosseto nello specifico – continuano i parlamentari – hanno pagato un prezzo altissimo durante l’occupazione nazista spalleggiata dal regime fascista.