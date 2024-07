Ex Gkn Giani scrive a ministro Urso | Commissariare Qf

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ex Gkn, il presidente della Regione Toscanaalper una nuova fattispecie di commissariamento per sbloccare il caso ex Gkn, l’azienda di Campi Bisenzio, con ancora 140 dipendenti senza stipendio da 7 mesi. La Toscana, spiega la Regione, suggerisce di introdurre requisiti ulteriori rispetto ai casi in cui è possibile procedere al commissariamento già disciplinati dall’ordinamento con le leggi ‘Marzano’ e ‘Prodi-bis’, in considerazione della “gravità del caso aziendale e della pericolosità del precedente che si sta creando”.