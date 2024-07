Dal Colucci all’ex caserma | I gioielli da riqualificare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un progetto ambizioso che di certo, una volta realizzato, trasformerà i luoghi interessati in punti di riferimento non solo per il centro storico, ma per tutta la città. E’ stato presentato infatti ieri mattina il progetto di riqualificazione di due importanti edifici cittadini che ospiteranno uffici, servizi e spazi verdi. Un progetto voluto dal Comune di Ascoli e presentato in collaborazione con il Demanio per la riqualificazione di Palazzoe dell’exUmberto I, nell’ambito del ‘Piano Città’. Il lavoro è frutto di un accordo quadro che era stato firmato a novembre 2023. Il progetto prevede, tra le altre, la realizzazione di una nuova e moderna Prefettura, di uno studentato, della nuova sede per la Soprintendenza Marche Sud, oltre che l’individuazione di parcheggi pubblici per residenti e la riapertura di due importanti spazi verdi.