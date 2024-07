Capparella e Malva salutano Prime ipotesi per il girone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) I colori sociali sono gli stessi, quelli amaranto. Ma sarà comunque strano vedere, due dei protagonisti assoluti della strepitosa stagione del Tau Altopacio, che milita in serie D, con la maglia del Livorno. Dopo, infatti, è notizia freschissima di mercato che la società labronica avrà anchenel proprio reparto offensivo. L’attaccante, che con mister Venturi ha fatto molto bene, era ritornato per fine prestito al Benevento, alla casa madre, per così dire. Dal club sannita di nuovo in prestito, stavolta alla squadra tirrenica che, a questo punto, diventa la favorita numero uno per il successo finale. Dal Livorno al Tau potrebbe invece arrivare Riccobono, attaccante di qualità. Vedremo se questa operazione potrà concludersi, l’organico deve essere completato dopo le partenze di giocatori cardine.