Bonaccini e Nardella rappresenteranno l' agricoltura in Europa | nominati tra i nove membri della Comagri

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Italia è il Paese più rappresentato in Commissionee Sviluppo Rurale del Parlamento europeo, conrappresentanti su 49, tra cui anche l’ex governatore dell’Emilia-Romagna Stefano(Pd) e l’ex sindaco di Firenze Dario(Pd). A seguire, c’è la Germania con sette, poi la Francia che arriva a sei, mentre la Spagna – l’altro grande Paese agricolo e produttore di vino – si ferma a quattro. Se, quindi, la presidenza è andata alla ceca Veronika Vrecionovà, con vicepresidenti da Francia, Germania e Romania, non si può certo dire che il Belpaese non abbia guadagnato il suo spazio.