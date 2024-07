Basket il CUS Pisa Cosmocare ingaggia Francesco Burgalassi lo scorso anno in B a Lucca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Primo colpo di mercato per il CUSin serie C: arriva dala guardia, fino alla scorsa stagione impegnato in serie B. Storico capitano della Pielle Livorno, che ha guidato dalla serie D alla conquista della B, è poi approdato anelle ultime 2 stagioni, in B Interregionale, mettendosi in evidenza anche lontano dalla società che lo ha cresciuto.ha ottime referenze numeriche, con una media punti in doppia cifra, è esplosivo, in grado di penetrare in entrata con estrema facilità, eccellente tiratore dalla media distanza. E’ inoltre un apprezzato difensore, sia sulla palla che lontano dalla palla, ma soprattutto, è una persona che riesce ad integrarsi bene nei gruppi, di cui è spesso stato protagonista e determinante nei momenti topici dei match e dei campionati.