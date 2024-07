Barista rapinata e violentata a Vimercate il presunto stupratore in silenzio davanti al gip

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 Luglio 2024 - Si è avvalso della facoltà di non rispondere questa mattina all'interrogatorio di garanzia in carcereal gip del Tribunale di Monza Andrea Giudici il 19enne Alessandro Gaudioso, arrestato dai carabinieri diperché ritenuto loche il 13 luglio ha rapinato e violentato una35enne titolare di un locale del centro, all'apertura, alle 6.30 del mattino. Il giovane è difeso d'ufficio dall'avvocata Marie Louise Elizabeth Mozzarini (la stessa che un anno fa aveva ricevuto insulti e minacce quando era stata nominata difensore di Zakaria Atqaoui, il giovane che ha ucciso a coltellate la ex fidanzata Sofia Castelli a Cologno Monzese), che non ha presentato, ritenendole premature, istanze per ottenere la modifica della misura cautelare in carcere chiesta dalla pm monzese Francesca Gentilini.