Allarme siccità al Centro Sud | Fra tre settimane niente acqua per i campi Santanché contro il NYT | Inaridisce anche il turismo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 luglio 2024 – Italia una volta di più divisa in due: al-Sud non ci sarà piùper irrigare ifra tre, mentre nel Nord Italia laghi e fiumi sono al di sopra delle portate medie. La drammatica fotografica è scattata dall'Anbi, l'associazione dei consorzi di bacino, che nel bollettino settimanale sulla situazione delle risorse idriche lancia l': "Treancora e non ci sarà piùper l'agricoltura nel-Sud". Il report descrive una situazione particolarmente grave per Puglia, Abruzzo e Sicilia, dove gli invasi sono quasi vuoti, ma gravein Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania e Lazio. Mentre il Nord Italia è "sovrabbondante d'".