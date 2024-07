Un posto al sole senza la dottoressa Bruni?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lava in pensione ed è un episodio cruciale per Upas. In tante stagioni Ornella ha rappresentato l’immagine di un medico ospedaliero eccellente, professionale, umano, scrupoloso e intransigente. Non c’era malato in Upas che non passasse per le sue mani, delicate ed esperte. Quanti ne ha salvati, prima o dopo la malattia. Quante storie intorno a quelle stanze operatorie. Ornella riceverà dai colleghi il regalo che merita, una simpatica festa a sorpresa, e da ciascuno parole di stima, ammirazione e affetto. Non sappiamo perché gli autori abbiano deciso di pensionarla prematuramente, ma certamente questa scelta porterà a nuove storie e personaggi. Ora i fan della soap si interrogano sul futuro di Ornella, che il giorno stesso della pensione è volata in Spagna dal figlio Patrizio.